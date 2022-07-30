الخزعلي يطالب باتخاذ "موقف وطني" لمنع الفوضى في العراق

أربيل (كوردستان 24)- دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي اليوم السبت إلى اتخاذ "موقف وطني" للحفاظ على السلم الأهلي ومنع الفوضى.

وقال الخزعلي في بيان إن دعوات الإطار التنسيقي لتغليب لغة الحوار والتفاهم، هي دعوات مسؤولة تنم عن إدراك كبير بالمسؤولية الوطنية تجاه الدولة والشعب.

وأبدى الخزعلي تأييده لموقف الإطار التنسيقي إزاء "حماية الدولة ومؤسساتها الشرعية ومنع انتهاكها والاعتداء عليها".

وتابع "نطالب الجميع باتخاذ الموقف الوطني الذي تستدعيه ظروف المرحلة الراهنة، للحفاظ على السلم الأهلي، ومنع الانزلاق إلى الفوضى والالتزام بالقانون والدستور".