واشنطن تعلق على "اضطرابات بغداد" وتدعو إلى "ضبط النفس"

أربيل (كوردستان 24)- قالت السفارة الأمريكية لدى بغداد إنها تتابع عن كثب الاضطرابات التي حصلت في بغداد، داعية إلى ضبط النفس.

وقالت السفارة على صفحتها في فيسبوك " نراقب عن كثب الاضطرابات التي حصلت اليوم في بغداد ونشعر بالقلق حول التقارير التي تتحدث عن العنف".

وأضافت أن "الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مكفولان في الدستور العراقي".

وقالت "نضم صوتنا إلى دعوة الأطراف السياسية العراقية من مختلف الأطياف إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف وحل خلافاتهم السياسية من خلال عملية سلمية وفقاً للدستور العراقي".