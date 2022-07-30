زيباري: القضاء العراقي يحصد ما زرعه.. وتباً للحرب الأهلية

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو المكتب السياسي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري اليوم السبت إن القضاء العراقي يحصد ما زرعه بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وكتب زيباري على حسابه في تويتر "تحصد ما تزرعه. قرارات القضاء السابقة المتحيزة بعد انتخابات أكتوبر 2021 هي السبب فيما حصل اليوم بسبب قصر النظر في حرمان القوى الفائزة في الانتخابات النيابية لتشكيل حكومة أغلبية وطنية".

وأضاف "تباً للحرب الأهلية الشيعية".

وأشار زيباري إلى أن "الحل هو الحوار والعودة إلى القانون والدستور".