أكثر من مئة نائب فرنسي يدعون للاعتراف بالإدارة الذاتية وفرض حظر طيران بشمال سوريا

أربيل (كوردستان 24)- طالب أكثر من مئة نائب في البرلمان الفرنسي، مجلس الأمن الدولي بفرض منطقة حظر طيران في شمال سوريا، ووضع كورد سوريا تحت حماية دولية، والاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

وقال الموقعون على المقال المنشور على موقع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" يوم السبت، "بينما تضاعف روسيا بقيادة فلاديمير بوتين جرائم الحرب في أوكرانيا، يخطط رجب طيب أردوغان في ظل الانفعال العالمي، لشن هجوم دامٍ آخر على الكورد في شمال سوريا".

ورأى النواب وعددهم 102 نائبا، وهم أعضاء مجلس الشيوخ من الشيوعيين، ومن حزب "لا فرانس انسوميز" (يسار راديكالي)، ومن الاشتراكيين، والبيئيين، ومن الجمهوريين (يمين)، ومن حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، أنّ الرئيس التركي "يستغل مكانته المحورية بالنسبة لحلف شمال الأطلسي في سياق الصراع في أوكرانيا، للحصول على موافقة الحلف الأطلسي على تكثيف هجماته في شمال سوريا".

وأضافوا أنّ "على الدول الغربية ألا تدير نظرها"، داعين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "ضمان حماية النشطاء والجمعيات الكوردية الموجودة في الأراضي الأوروبية".

كما دعوا فرنسا إلى حث مجلس الأمن الدولي "على فرض منطقة حظر طيران في شمال سوريا، ووضع كورد سوريا تحت حماية دولية"، وطالبوا بأن تتمكن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا "من الاستفادة من اعتراف دولي".

وتهدد تركيا بشن هجوم عسكري ضد قوات سوريا الديمقراطية التي تعدها انقرة امتدادا لحزب العمال الكوردستاني المصنف كمنظمة إرهابية لدى تركيا.