سیاسة

الاتحاد الأوربي يدعو الأطراف العراقية الى ضبط النفس واللجوء للحوار

الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية، ويجب احترام القوانين ومؤسسات الدولة
author_image مظفر مزوري
العراق المظاهرات الاتحاد الاوربي الاطراف السياسية

أربيل (كوردستان 24)- دعا الاتحاد الأوربي اليوم الاحد، الأطراف العراقية الى ضبط النفس واللجوء للحوار السياسي لمنع مزيد من العنف والتصعيد المحتمل.

وذكر الاتحاد الأوربي في بيان له اليوم "نشعر بقلق إزاء الاحتجاجات المستمرة والتصعيد المحتمل في بغداد".

وأضاف البيان "ندعو جميع الأطراف السياسية الى ممارسة ضبط النفس لمنع المزيد من العنف، وشدد البيان على ضرورة أن يتم حل القضايا من خلال حوار سياسي ضمن إطار الدستور".

وتابع البيان "ان الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية، ويجب احترام القوانين ومؤسسات الدولة".

 

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