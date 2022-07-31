هيئة الأنواء: ارتفاع في درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية اليوم الأحد، حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت طقساً حارا وارتفاعا بدرجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، ان "طقس يوم غد الاثنين، سيكون صحوا حارا في عموم اقسام البلاد، وسترتفع درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

واوضح، ان "الطقس ليوم الثلاثاء، سيكون صحوا وحارا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".

واضاف، ان "طقس يوم الاربعاء، سيكون صحواً حاراً في عموم اقسام البلاد، في حين سترتفع درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية".

ولفت، الى ان "طقس يوم الخميس المقبل، سيكون صحواً حاراً في عموم المناطق، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية".