زيباري: لا يمكن تغيير النظام السياسي والدستور إلا بآليات دستورية وهي ليست خاضعة "لأمزجة شخصية"

أربيل (كوردستان 24)- قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم الأحد، أنه لا يمكن تغيير النظام السياسي والدستور، إلا بآليات دستورية، مشيرا الى أنها ليست خاضعة "لأمزجة شخصية".

ونشر زيباري على حسابه في موقع تويتر، ان "أكثر من 60 بالمئة من العراقيين صوتوا على الدستور عام 2005، باستفتاء شعبي دعمته المرجعية والأسرة الدولية وشرعنتهه لذا لا مجال لتعديل العقد الاجتماعي إلا بعد مشاورات مكثفة ونقاشات".

وتأتي تصريحات زيباري تزامنا مع أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد، حيث اعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، "تحرير" المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، داعيا في الوقت نفسه العراقيين إلى "ثورة إصلاح" وتغيير النظام السياسي في العراق.

وللمرة الثانية خلال أقلّ من أسبوع، اقتحم الآلاف من مناصري الصدر البرلمان يوم السبت، تعبيرا عن عتراضهم على مرشّح خصوم الصدر لرئاسة الوزراء.

ومن شأن هذا التصعيد أن يزيد المشهد السياسي تعقيداً في البلاد التي تعيش شللاً كاملاً منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الأول/أكتوبر 2021، مع مفاوضات ومناوشات لا تنتهي بين الأحزاب الكبرى العاجزة حتى الآن عن الاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس جديد للحكومة.