العامري يدعو الصدر والإطار التنسيقي الى ضبط النفس وتقديم مصلحة البلاد

أربيل (كوردستان 24)- جدد رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم الاثنين، دعوته للتيار الصدري والاطار التنسيقي بضبط النفس وتقديم مصلحة البلاد.

وقال العامري في بيان، "في اجواء التصعيد الاعلامي من خلال البيانات والبيانات المضادة، والتي تدعو الى الحشد الجماهيري، وقد تخرج عن السيطرة وتفضي الى العنف، اكرر ندائي مخلصاً الى الاخوة في التيار الصدري وفي الاطار التنسيقي الى ان يغلبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس والتأني وتقديم مصلحة البلاد والعباد من خلال الحوار الجاد والبناء، للتوصل الى حلول لنقاط الاختلافات فيما بينهما".

واضاف ان "الدماء العراقية عزيزة على الجميع، وقد قدم الشعب العراقي العزيز من سبعينيات القرن الماضي الى هذا اليوم دماء غزيرة وعزيزة"، مناشدا "كفى دماً، ورفقا بالدم العراقي فهو امانة في اعناق الجميع، ومسؤولية سفكه يتحملها الجميع"، داعيا الى "التفاهم والحوار".