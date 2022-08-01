الصدر يدعو أنصاره الى التظاهر ويستثني محافظة واحدة

أربيل (كوردستان 24)- دعا وزير الصدر صالح محمد العراقي أنصار التيار الصدري الى التظاهر في كل المحافظات مساندةً لاخوتهم المتظاهرين في المنطقة الخضراء مستثنياً محافظة النجف.

وقال وزير الصدر في تغريدة له على موقع تويتر "إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وعلى الاخوة في المحافظات مساندة إخوتهم في المنطقة الخضراء بالتظاهر السلمي، واستثنى محافظة النجف".

وحث وزير الصدر أنصار التيار الصدري الى "التظاهر في كافة المحافظات في الساعة الخامسة عصراً".

جاء ذلك في رد وزير الصدر على منشور احد اتباع التيار الصدري الذي قال شكراً لله الذي جعل الناس تدخل الى فسطاط الإصلاح، وختم قوله بـ شكراً سيد مقتدى الصدر.