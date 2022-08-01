سیاسة

الاطار التنسيقي يصدر توجيهات لمؤيديه بشأن تظاهرات اليوم

author_image سوار أحمد
العراق الإطار التنسيقي التظاهر العراق

أربيل (كوردستان 24)- اصدر الإطار التنسيقي اليوم الاثنين، توجيهات لأنصاره بشأن التظاهرات التي من المقرر أن يطلقها مؤيدوا الإطار اليوم.

وقال الإطار في بيان، ان مكان التظاهر سيكون في الشارع المؤدي الى الجسر المعلق، الساعة الخامسة مساء، مشيرا الى ان "الدعوة عامة لكل ابناء الشعب العراقي وليست مقتصرة على التنظيمات الخاصة بجهات الاطار التنسيقي فالعراق للجميع".

وقال الإطار ان "هدف التظاهرات هو الدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية وليست موجهة ضد شخص او فئة بعينها".

وأضافت انه يمنع الدخول الى المنطقة الخضراء، داعية المتظاهرين الى التعاون التام مع الاجهزة الأمنية.

ودعت "اللجنة التحضيرية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، المنبثقة عن الاطار التنسيقي الشيعي الى "الاقتصار على حمل العلم العراقي والرايات الحسينية وبيارق العشائر المحترمة فقط وعدم الانجرار وراء الاشاعات ورفض الشعارات الاستفزازية".

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