طائرة مسيرة تستهدف سيارة بمحافظة السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ان طائرة مسيرة، استهدفت اليوم الاثنين، سيارة بمدينة رانية في إدارة رابرين قرب السليمانية، مشيرا الى ان السيارة تعود الى عناصر حزب العمال الكوردستاني، وفق ما افاد شهود عيان.

وقال مراسلنا آراس أمين، ان الحادث وقع عند الساعة 11.30 صباحا بالتوقيت المحلي، حيث استُهدفت سيارة نوع لاند كروزر سوداء اللون، على طريق (چوارقورنە-قوڕەگۆ) المعروف بطريق "القائد".

وأضاف آراس محمد امين ان شخصين كانا يستقلان السيارة، مؤكدا تعرض أحدهما لإصابات خطيرة فيما لم يُعرف مصير الآخر.

ونقل محمد امين عن شهود عيان، ان السيارة تعود لحزب العمال الكوردستاني.

ولم ترد الجهات الأمنية في المحافظة على استفسارات مراسلنا، مكتفية بالقول أنها ستجري تحقيقاتها في الحادث.

واستهدفت تركيا مسؤولين وقادة في حزب العمال الكوردستاني في أوقات سابقة، سواء في سفوح جبال قنديل أو مناطق حول رانية، لكن هذه أول مرة يجري فيها استهداف داخل المدينة.