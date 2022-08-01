سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق وآخر المستجدات في العراق والمنطقة
author_image مظفر مزوري
کوردستان الرئيس بارزاني بلاسخارت الامم المتحدة الانفال

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين 1 آب 2022 المبعوثة الخاصة للامين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت في أربيل.

وفي الاجتماع، أعربت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة عن تعازيها للرئيس بارزاني بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين للإبادة الجماعية (أنفال البارزانيين).

وأكدت بلاسخارت "أنها ستبذل قصارى جهدها في المراكز الدولية للاعتراف بعمليات الانفال على انها إبادة جماعية حدثت بحق الكورد ".

كما تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق وآخر المستجدات في العراق والمنطقة، وشددا على ضرورة أن يكون الدستور أساس التفاهم لحل المشاكل".

وكانت الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان موضوعًا آخر الاجتماع ، حيث شدد الرئيس بارزاني على ضرورة إزالة العقبات التي تعترض الانتخابات وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وحماية حقوق الطوائف العرقية والدينية، والحزب الديمقراطي الكوردستاني مستعد لإجراء الانتخابات حتى لو كانت يوم غد.

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