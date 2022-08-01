سیاسة

طالباني يدعو لمحاربة الروتين والاستمرار في الإصلاح الإداري

من أولويات الحكومة هو القضاء على الروتين في المؤسسات
author_image مظفر مزوري
کوردستان قوباد طالباني حكومة إقليم كوردستان رئاسة مجلس الوزراء

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني على ضرورة استمرار الإصلاح الإداري في مؤسسات الاقليم

وجاءت تصريحات طالباني خلال لقائه برئاسة ديوان رئاسة مجلس الوزراء والدوائر التابعة لها.

وأعلن مكتب قوباد طالباني في بيان أن طالباني اجتمع برئاسة ديوان رئاسة مجلس الوزراء والدوائر التابعة لها، وطالبهم بالاستمرار في الإصلاح الإداري من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

 وأضاف البيان عن طالباني قوله "أن نظام العمل في مؤسسات حكومة إقليم كوردستان يحتاج الى إصلاح مستمر، مشدداً على أنه من أولويات الحكومة هو القضاء على الروتين في المؤسسات، ولهذا الغرض اطلقنا مشروع خدمي من أهدافه القضاء على الروتين.

وأشار البيان الى انه "قدم الحاضرون في الاجتماع ملاحظاتهم لحل المشاكل التي يواجهونها، وأعدوا خططاً للحل".

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