الخزعلي لمتظاهري الإطار: لا تتقدموا شبراً واحداً داخل المنطقة الخضراء

أربيل (كوردستان 24)- دعا الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي اليوم الاثنين متظاهري الإطار التنسيقي إلى عدم التقدم "شبراً واحداً" داخل المنطقة الخضراء في بغداد.

ويعتصم في المنطقة الخضراء أنصار التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي.

وقال الخزعلي في كلمة مسجلة وجهها لمتظاهري الإطار التنسيقي إن "خروجكم لم يكن ضد شخص أو جماعة ما وإنما خروجكم من اجل العراق كل العراق حكومته وبرلمانه وشعبه، لذلك ليكن هتافكم من اجل العراق فقط ولا تتعرضوا لأي شيء آخر".

وأضاف "اعلموا أن المرجعية الآن تتابعكم وكل العراقيين بل كل العالم يتابعكم فاعكسوا الواقع المشرق الذي تنتمون إليه وتمثلونه وأنتم أبناء المرجعية وأبناء الحشد والمقاومة".

ومضى يقول "لا تسمحوا لأي أحد بأن يتجاوز على القوات الأمنية ولا تتقدموا شبراً واحداً داخل المنطقة الخضراء، لتكن رسالتكم واحدة موحدة إنما خرجتم من أجل العراق فقط".