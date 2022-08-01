التيار الصدري يتهم متظاهري الإطار بالاعتداء على قوات الأمن ويعلن فتح "باب التوبة"

أربيل (كوردستان 24)- اتهم التيار الصدري اليوم الاثنين متظاهري الإطار التنسيقي بالاعتداء على قوات الأمن، واصفاً ذلك بـ"الفعل المشين".

وقال صالح محمد العراقي وهو مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "شيء مؤسف أن نرى بعض المتظاهرين الإطار يعتدون على القوات الأمنية وعلى قوات مكافحة الشغب، فذلك فعل مشين، فالقوات الأمنية سور الوطن".

وتابع "نثمّن موقف أخوتنا في الحـشـد الشعــبي بالوقوف على الحياد بين الفسطاطين: فسطاط الإصلاح وفسطاط الإطار، ومن هنا أدعو تلك الثلة (المغرر بها) الى الالتزام بالسلمية وعدم التعدّي على أحبتنا القوات الأمنية وعلى الممتلكات العامة".

ومضى يقول "بابنا مفتوح لإعلان توبتهم ولالتحاقهم بفسطاط الإصلاح وحبّ الوطن".