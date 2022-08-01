سیاسة

الإطار ينهي مظاهرات أنصاره.. والتيار يتخذ خطوة مماثلة في المحافظات

"أقيموا الصلاة وعودوا سالمين غانمين ولا تنسوا المعتصمين في مجلس الشعب من دعائكم"
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العراق العراق مظاهرات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الإطار التنسيقي اليوم الاثنين انتهاء تظاهراته ودعا أنصاره إلى الانسحاب من محيط المنطقة الخضراء.

وخرج أنصار الإطار التنسيقي عصر اليوم وتجموا عند أسوار المنطقة التي يعتصم فيها الصدريون احتجاجاً على الخطاب الأخير لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وحاول المتظاهرون اقتحام المنطقة الخضراء، لكن قادة الإطار التنسيقي منعوهم من ذلك في تسجيلات صوتية متعاقبة ومتتالية.

وقال الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي في كلمة وجهها إلى أنصار الإطار التنسيقي "ملئتم الشوارع بكم وأوصلتم رسالتكم".

وبعد ذلك دعا الخزعلي المتظاهرين إلى الانسحاب.

إلى ذلك، دعا التيار الصدري أنصاره المتظاهرين في المحافظات إلى الانسحاب بعد إقامة الصلاة والدعاء للمعتصمين داخل البرلمان.

وقال صالح محمد العراقي وهو مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر "شكراً لكم، مظاهرات المحافظات رفعة رأس".

وأضاف "أقيموا الصلاة وعودوا سالمين غانمين ولا تنسوا المعتصمين في مجلس الشعب من دعائكم".

 

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