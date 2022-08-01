العبادي يعلن تأييده لمضامين بيان الكاظمي بشأن الأزمة الراهنة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اليوم الاثنين تأييده لمضامين بيان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لإنهاء الجمود السياسي في البلاد.

وكتب العبادي في حسابه بموقع تويتر "أعلن تأييد مضامين بيان الأخ رئيس الوزراء الخاص بالأزمة الحالية، وهي تلتقي مع مبادرتنا ودعواتنا للحوار والاتفاق على خارطة حل للأزمة الراهنة".

وأضاف "أدعو الأطراف كافة الاستجابة لها، والبدء بحوارات جادة وصادقة خدمة للشعب والدولة".

وكان الكاظمي قد دعا إلى عقد حوار وطني يشمل الجميع لإنهاء الجمود السياسي تصاعد التوتر إثر رفض مقتدى الصدر لاسم مرشح الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى شيعية مقربة من إيران، لرئاسة الوزراء.

ودعا الكاظمي "إلى التهدئة، وخفض التصعيد للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنيّة.. وعدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد".

وأضاف "على الإخوة المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام، وعلى القوات الأمنية الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، والمؤسسات الرسمية، ومنع أي اعتداء عليها بكلّ الطرق القانونية".

كما وجه الكاظمي "دعوة إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ".

ويعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول أكتوبر 2021، ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.

في غضون ذلك، وجّه الإطار التنسيقي شكره إلى أنصاره الذين تظاهروا في محيط المنطقة الخضراء، قائلاً إن مظاهراتهم "ضربت اليوم مثالاً رائعاً للتعبير عن الاحتجاج السلمي وأعلنت استعدادها للدفاع عن الدولة ومشروعيتها ومؤسساتها والدفاع عن حقوق المواطنين".

وجاء في البيان "وفي الوقت الذي نجدد فيه شكرنا لكم لالتزامكم بتوجيهات اللجنة التنظيمية فإننا ندعوكم إلى الاستعداد والجهوزية للدفاع عن الدولة والدستور والنظام متى ما دعت الضرورة لذلك".

وأضاف الإطار التنسيقي "كما انتصر العراق بكم سيحافظ على نظامه الديمقراطي الاتحادي بوعيكم وبصيرتكم واستعدادكم الدائم للدفاع عنه وحمايته".