الحكيم يؤيد بيان الكاظمي ويطالب المتظاهرين بالسلمية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس تيار الحكمة الوطني عمّار الحكيم اليوم الاثنين إنه يؤيد ما جاء في بيان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الحكيم في بيان "نعلن عن تأييدنا لما جاء في بيان رئيس مجلس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي بخصوص الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد والتي تبنينا الكثير مما ورد في بنودها مرات عدة للحيلولة دون انزلاق الوضع إلى ما لا يحمد عقباه لاسيما ما يتعلق بركون وجلوس فرقاء وشركاء المشهد العراقي على طاولة حوار تتبنى مبادرة وطنية شاملة تفضي لإنهاء الانسداد السياسي في البلاد".

وتابع "كما نؤيد مطالبة جميع المتظاهرين الالتزام بالسلمية واحترام مؤسسات الدولة وإخلائها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والتعاون مع قوات الأمن لحفظ النظام وعدم خرق القانون".

وقبل ذلك، أعلن رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي اليوم الاثنين تأييده لمضامين بيان الكاظمي لإنهاء الجمود السياسي في البلاد.

وكان الكاظمي قد دعا إلى عقد حوار وطني يشمل الجميع لإنهاء الجمود السياسي تصاعد التوتر إثر رفض مقتدى الصدر لاسم مرشح الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى شيعية مقربة من إيران، لرئاسة الوزراء.

ودعا "إلى التهدئة، وخفض التصعيد للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنيّة.. وعدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد".

وأضاف "على الإخوة المتظاهرين التعاون مع القوات الأمنية، واحترام مؤسسات الدولة، وإخلائها، والالتزام بالنظام العام، وعلى القوات الأمنية الدفاع عن الممتلكات العامة والخاصة، والمؤسسات الرسمية، ومنع أي اعتداء عليها بكلّ الطرق القانونية".

كما وجه الكاظمي "دعوة إلى حوار وطني عبر تشكيل لجنة تضمّ ممثلين عن كلّ الأطراف لوضع خارطة طريق للحلّ".

ويعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول أكتوبر 2021، ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.