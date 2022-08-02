قبيل زيارة بيلوسي المرتقبة.. الصين تلوح بإجراءات حازمة لحماية سيادتها

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت تايوان حالة التأهب العسكري، وأكدت قدرتها على حماية أمنها، ويأتي ذلك قبيل وصول رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه في زيارة أثارت غضب الصين التي لوحت بالرد عليها.

وأعلنت وزارة الدفاع التايوانية اليوم رفع مستوى الإنذار القتالي لقواتها بداية من صباح اليوم وحتى ظهيرة بعد غد الخميس، وقالت إن لديها العزم والثقة والقدرة على ضمان الأمن الوطني.

وأضافت الوزارة أن قواتها على دراية تامة بالأنشطة القريبة من تايوان، وأنه سيتم نشرها لمواجهة أي تهديدات للعدو، وذلك في إشارة إلى تحركات عسكرية صينية جوا وبحرا، وفق ما أعلنت "الجزيرة".

وتأتي هذه التصريحات بينما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن طائرات حربية صينية حلقت صباح اليوم قرب خط الوسط لمضيق تايوان، وذلك بالتزامن مع تحرك سفن حربية صينية في المضيق.

في هذه الأثناء، رحبت حكومة تايوان بأي مسؤول أجنبي يزور الجزيرة.

وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ستزور تايوان في وقت لاحق اليوم.

وقالت الخارجية الصينية إن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي إذا زارت بيلوسي تايوان.

وحذر المندوب الصيني في مجلس الأمن الدولي جانغ جون -خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بمناسبة تولي الصين رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال شهر أغسطس/آب- من أن بلاده ستتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وأكد أن زيارة نانسي بيلوسي المتوقعة إلى تايوان ستقوض العلاقات بين بكين وواشنطن.