صحة وبیئة

توقعات بسقوط أمطار خفيفة الجمعة المقبلة

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء حالة الطقس امطار خفيفة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية يوم الاثنين، حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقط أمطار خفيفة الجمعة المقبلة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً حاراً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".

وأوضح، أن "طقس يوم الأربعاء، سيكون صحواً حاراً في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستشهد ارتفاعاً قليلاً عن اليوم السابق في عموم أقسام البلاد".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الخميس، سيكون صحواً حاراً في عموم أقسام البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".

ولفت الى أن "طقس يوم الجمعة المقبل، سيكون صحواً وحارا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي مع تساقط أمطار خفيفة ليلاً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق".

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