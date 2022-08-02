رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ الأخوات والإخوة الإيزيديين بعيد أربعينية

أربيل (كوردستان 24)- قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 2 آب (أغسطس) 2022، تهنئة إلى الأخوات والإخوة الإيزيديين بمناسبة حلول عيد أربعينية الصيف.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة حلول عيد أربعينية الصيف، نتقدم بأحر التهاني وأزكى التبريكات إلى جميع الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم أجمع.

ولا يسعنا هنا إلّا أن نعبّر عن أطيب تمنياتنا للمحتفلين في هذا العيد بأجواء غامرة بالبهجة ومفعمة بالأمان والطمأنينة.

ونغتنم هذه المناسبة، لإعادة تأكيدنا على التزام حكومة إقليم كوردستان في بذل أقصى الجهود لتقديم كل ما يليق بأخواتنا وإخواننا الإيزيديين من خدمات، والتخفيف من معاناتهم.

عيدكم مبارك مع دوام الأفراح والمسرّات

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

2 آب (أغسطس) 2022