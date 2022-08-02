نيجيرفان بارزاني للإيزيديين: سنواصل مساعينا للعثور على المختطفين وكشف مصائرهم

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء (2 آب 2022)، ان حكومة الإقليم ستواصل مساعيها حتى العثور على المختطفين، وإعادتهم والكشف عن مصائرهم.

وجاءت تصريحات نيجيرفان بارزاني، في رسالة تهنئة للإيزيديين بمناسبة حلول عيد أربعينية الصيف (چلێ هاڤینێ).

وقال رئيس الإقليم في رسالة التهنئة "أهنئ الأخوات والإخوة الإيزديين كافة في كوردستان وفي كل مكان من العالم، أحر التهاني بعيد أربعينية الصيف، وأخص منهم بالتهنئة الذين لا زالوا في مخيمات النزوح. أرجو أن يجلب هذا العيد الأمان والخير والمسرات معه".

وأضاف "في كل الأعياد والمناسبات، نستذكر أخواتنا وإخواننا الإيزديين الذين راحوا ضحايا على يد الإرهاب، وننحني إكراماً لأرواحهم، ونطمئن عوائل المختطفين منهم إلى أننا في سعي دائم للعثور على المختطفين وإعادتهم والكشف عن مصائرهم".

وختم رسالته "أرجو لكل الإيزديين عيداً هانئاً آمناً، وكل عام والجميع بخير وسعادة."