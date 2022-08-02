النفط العراقية : إيرادات شهر تموز بلغت أكثر من عشرة مليارات دولار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية يوم الاثنين، الإحصائية الأولية للكميات المصدرة من النفط الخام، موضحة أن الإيرادات المتحققة لشهر يوليو الماضي بلغت 10.608 مليارات دولار.

وكشفت الوزارة - في بيان عن "الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام 102 مليون و385 الفا و49 برميلاً، بإيرادات بلغت 10.608 مليارات دولار".

وأضاف البيان، "أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 99 مليونا و965 الفا و94 برميلا، اما من حقول /كركوك/ عبر ميناء /جيهان/ فقد بلغت الكميات المصدرة مليونين و344 الفا و536 برميلاً".

وتابعت الوزارة "أن معدل الكميات اليومية بلغ ثلاثة ملايين و303 الاف برميل يوميا ، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ اكثر من 103.60 دولارات"، منوهة بأن "الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري".