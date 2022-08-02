الحلبوسي يعلن تأييده لمبادرة الكاظمي ويؤكد على "خطوات عملية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الثلاثاء، تأييده لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الأحداث في البلاد.

ونشر الحلبوسي على حسابه في موقع تويتر، "نؤيد مبادرة رئيس مجلس الوزراء لإيجاد صيغة حلّ بشأن الأحداث التي تشهدها البلاد"، مشدداً على "أهمية جلوس الجميع إلى طاولة الحوار".

وأكد على "المضي بخطوات عملية؛ لحل الأزمة الراهنة، وصولاً إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محدّدة".

وكان رئيس تيار الحكمة الوطني عمّار الحكيم، وقبل ذلك، رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، قد أعلنا تأييدهما لمضامين بيان الكاظمي لإنهاء الجمود السياسي في البلاد.

ودعا الكاظمي في وقت سابق، إلى عقد حوار وطني يشمل الجميع لإنهاء الجمود السياسي تصاعد التوتر إثر رفض مقتدى الصدر لاسم مرشح الإطار التنسيقي، الذي يضم قوى شيعية مقربة من إيران، لرئاسة الوزراء.

ودعا "إلى التهدئة، وخفض التصعيد للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنيّة.. وعدم الانسياق نحو الاتهامات، ولغة التخوين، ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد".

ويعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول أكتوبر 2021، ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة.