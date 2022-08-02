الرئيس بارزاني يهنئ الإيزيديين بحلول عيد أربعينية الصيف

أربيل (كوردستان 24)- هنأ الرئيس مسعود بارزاني يوم الثلاثاء (2 آب 2022)، المجلس الروحاني الإيزيدي وكافة الإيزيديين في كوردستان والعالم، بعيد أربعينية الصيف.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة تهنئة "آمل أن يحتفل الإخوة والأخوات الإيزيديون بجميع الأعياد والمناسبات الدينية في سلام وهدوء، وأتمنى لهم عيدا سعيدا ومباركا"

ويحتفل الإيزيديون بثمانية أعياد سنوياً منها سرسال (رأس السنة) وجلي هافيني (أربعينية الصيف) وجلي زفستان (أربعينية الشتاء) وقوربان (الأضحى) وخضر إلياس.

ويصادف الـ31 من يوليو/تموز الحالي عيد جلي هافيني (أربعينية الصيف)، التي أعلنته حكومة إقليم كوردستان العراق عطلة رسمية لمدة ثلاثة أيام للموظفين الإيزديين.