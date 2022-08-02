الصدر يوجه أنصاره بإخلاء مبنى البرلمان ومواصلة الاعتصام

أربيل (كوردستان 24)- وجه وزير مقتدى الصدر صالح محمد العراقي المتظاهرين بإخلاء مبنى البرلمان والاعتصام أمام مبنى البرلمان وحوله .

وقال وزير الصدر صالح محمد العراقي في تغريدة له اليوم الثلاثاء "بعد تحرير مجلس النواب وتحوّله الى مجلس للشعب بفضل الله تعالى وجهود الثـوار الأبطال تقرر ما يلي :

أولاً : إخلاء مبنى البرلمان وتحوّل الاعتصام أمام وحول البرلمان ومقترباته خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ هذا المنشور.

ثانياً : إن كانت هناك أماكن أخرى ينبغي الاعتصام أمامها فستأتيكم التعليمات تبعاً.

ثالثاً : ديمومة الاعتصام مهمة جداً لتتحقق مطالبكم التي سنوافيكم بها لاحقاً لذا يجب تنظيم الاعتصام على شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد في أوقات محدّدة.

رابعاً : إقامة صلاة الجمعة الموحدة لصلوات جمع بغداد وبابل والكوت وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف في ساحة الاحتفالات في نهاية هذا الأسبوع.

خامساً : نحن في طور تشكيل لجنة من قبل المحتجين لإدارة الاحتجاجات وتنظيمها والاهتمام بكل ما يلزم.