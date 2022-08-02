مقر البارزاني: الحوار والتفاهم وقبول الآخر السبيل الوحيد لمعالجة أزمة العراق

أربيل (كوردستان 24)- قال مقر البارزاني اليوم الثلاثاء إن الحوار والتفاهم وقبول الآخر هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة السياسية في العراق.

وأضاف مقر البارزاني في بيان "فيما يخص المستجدات والتوترات الأخيرة في العراق، نؤكد على كلمة جناب الرئيس بارزاني التي أدلى في 30 تموز خلال مراسم استقبال رفات البارزانيين المؤنفلين من ضحايا الإبادة الجماعية، بأن الحوار والتفاهم وقبول الآخر هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة السياسية العراقية وإنهاء الخلافات والمشاكل".

وكان الرئيس بارزاني قال في كلمته التي ألقاها يوم السبت إنه لا توجد مشكلة تستعصي على الحل إذا توفرت الإدارة الحقيقية والنوايا الطيبة، معبراً في الوقت نفسه عن قلقه إزاء الأزمة الراهنة في العراق، ودعا أيضاً إلى الشعور بالمسؤولية لإنهاء معاناة العراقيين.

وأضاف أنه "صحيح هناك مشاكل، ووجود مشاكل شيء طبيعي، ولا توجد مشكلة تستعصي على الحل إذا توفرت النوايا الطيبة والإرادة الحقيقية".

ومضى يقول "سمعنا كثيراً عن مشكلة النفط والغاز والميزانية ومشاكل أخرى. هذه كلها مشاكل قابلة للحل، لكن بنظري واعتقادي أن المشكلة الأساسية والخطيرة هي مشكلة الثقافة التي أنتجت هذه الجريمة".

وقال الرئيس بارزاني "يجب التخلص من ثقافة رفض الآخر والثقافة الشوفينية التي لا تزال متجذرة مع الأسف الجديد. علينا جميعاً التخلص من هذه الثقافة ونتحول إلى ثقافة التسامح والتعايش والتآخي والمحبة".

كذلك عبّر الرئيس بارزاني عن قلقه إزاء الوضع الراهن في العراق، وقال "قلقون للغاية إزاء الأزمة الراهنة، مؤكداً أنه لم يتم استثمار الفرصة التي سنحت بعد سقوط النظام السابق من خلال تجاهل الدستور وعدم حل أسباب المشاكل وسوء التعامل مع النتائج.

وقال إن العراقيين كافة يستحقون حياة أفضل بعد أن عانوا كثيراً، وعبّر عن أمله بأن يشعر الجميع بالمسؤولية وبنوايا طيبة وإرادة صلبية لإنهاء هذه الأزمة وعدم تكرار مثل هذه المأساة مرة أخرى.