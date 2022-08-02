سیاسة

الصدر يقرر تشكيل لجنة خاصة لتنظيم أمور المعتصمين في الخضراء

نظراً لمقتضيات المصلحة العامة وديمومة الاعتصام الشعبي لثوار محرم الحرام
author_image مظفر مزوري
العراق التيار الصدري وزير الصدر الاعتصامات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الصدر صالح محمد العراقي اليوم، عن تشكيل لجنة خاصة للامور التنظيمية واللوجستية للمعتصمين .

وقال وزير الصدر في تغريدة له على موقع تويتر "نظراً لمقتضيات المصلحة العامة وديمومة الاعتصام الشعبي لثوار محرم الحرام فقد تقرر تشكيل لجنة خاصة للقيام بهذه المهمة".

وأضاف وزير الصدر "تم إقرار تشكيل هذه اللجنة لتقديم كافة الأمور التنظيمية واللوجستية للمعتصمين".

وأشار الى "أن تبقى التصريحات الإعلامية والتوجيهات الخاصة من خلاله حصراً".

أسماء أعضاء اللجنة :

السيد حازم الاعرجي

السيد إبراهيم الجابري

السيد حاكم الزاملي

الشيخ محمد العبودي

الأخ تحسين الحميداوي

الأخ حسن نجل الشيخ علي الكعبي

الأخت شيماء العبيدي

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف