الصدر يقرر تشكيل لجنة خاصة لتنظيم أمور المعتصمين في الخضراء

أربيل (كوردستان 24)- أعلن وزير الصدر صالح محمد العراقي اليوم، عن تشكيل لجنة خاصة للامور التنظيمية واللوجستية للمعتصمين .

وقال وزير الصدر في تغريدة له على موقع تويتر "نظراً لمقتضيات المصلحة العامة وديمومة الاعتصام الشعبي لثوار محرم الحرام فقد تقرر تشكيل لجنة خاصة للقيام بهذه المهمة".

وأضاف وزير الصدر "تم إقرار تشكيل هذه اللجنة لتقديم كافة الأمور التنظيمية واللوجستية للمعتصمين".

وأشار الى "أن تبقى التصريحات الإعلامية والتوجيهات الخاصة من خلاله حصراً".

أسماء أعضاء اللجنة :

السيد حازم الاعرجي

السيد إبراهيم الجابري

السيد حاكم الزاملي

الشيخ محمد العبودي

الأخ تحسين الحميداوي

الأخ حسن نجل الشيخ علي الكعبي

الأخت شيماء العبيدي