سیاسة

اللجنة المركزية لثورة عاشوراء: إخلاء البرلمان للحفاظ على ممتلكات الشعب

سيبقى الاعتصام مستمرا لكل العراقيين الثائرين في ابواب واروقة مجلس الشعب
author_image مظفر مزوري
العراق اللجنة المركزية ثورة عاشوراء مظاهرات التيار الصدري

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت اللجنة المركزية لثورة عاشوراء اليوم، الاعتصام مستمر وإخلاء البرلمان للحفاظ على ممتلكات الشعب.

وقالت اللجنة المركزية لثورة عاشوراء في بيان لها اليوم الثلاثاء "وردتنا استفسارات بخصوص تصريحات البعض أن هناك انسحاباً من بناية مجلس الشعب، ايها الاحبة لا يوجد اي انسحاب فالاعتصام مستمر والاخلاء هو للحفاظ على ممتلكات الشعب".

وأشار البيان الى "أن هذه الخطوة هي لتنظيم وتفويج اعداد المعتصمين الوافدين من داخل بغداد وخارجها".

وأضاف البيان انه "سيبقى الاعتصام مستمرا لكل العراقيين الثائرين في ابواب واروقة مجلس الشعب".

وكان وزير الصدر قد أعلن في تغريدة له على موقع تويتر اليوم عن تشكيل لجنة مركزية خاصة لتنظيم أمور المعتصمين، وتقديم كافة الأمور والخدمات التنظيمية واللوجستية.

بيان اللجنة المركزية لثورة عاشوراء
بيان اللجنة المركزية لثورة عاشوراء

 

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