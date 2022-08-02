سیاسة

الولايات المتحدة: نشجع جميع الأطراف على الالتزام باللاعنف وسيادة القانون

نؤكد مجدداً دعمنا للاحتجاج السلمي
author_image مظفر مزوري
العراق الولايات المتحدة الامريكية الاعتصامات التيار الصدري

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السفارة الامريكية في بغداد عن دعمها للاحتجاج السلمي والالتزام باللاعنف وسيادة القانون في ممارسة الحقوق الدستورية.

وقالت السفارة الامريكية لدى بغداد في بيان لها على صفحتها في فيس بوك " تدعم الولايات المتحدة الأمريكية الدعوات الأخيرة التي تحث جميع الأطراف الى المشاركة في حوار وطني بناء يمكن أن يؤدي إلى تهدئة التوترات الحالية".

وأضاف البيان ان الولايات المتحدة الامريكية تؤكد دعمها للاحتجاج السلمي، وتشجع جميع الأطراف على الالتزام باللاعنف وسيادة القانون في ممارسة حقوقهم الدستورية.

وكان يوم أمس قد دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى حوار وطني يشمل الجميع لإنهاء الجمود السياسي في العراق، ودعا "إلى التهدئة، وخفض التصعيد؛ للبدء بمبادرة للحل على أسس وطنيّة، وعدم الانسياق نحو الاتهامات ولغة التخوين ونصب العداء والكراهية بين الإخوان في الوطن الواحد".

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