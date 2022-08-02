سیاسة

السفيرة الامريكية لقادة المجمع الفقهي السني: مستمرون في جهود تعافي المحافظات المحررة

الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لضمان عراق شامل لجميع الطوائف الدينية
author_image مظفر مزوري
العراق سفيرة الولايات المتحدة المجمع الفقهي السني بغداد

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى بغداد خلال لقائها بقادة المجمع الفقهي السني في الاعظمية، استمرارهم في جهود تعافي المحافظات العراقية المحررة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة الامريكية ألينا رومانوسكي في تغريدة لها على موقع تويتر اليوم الثلاثاء " التقيت اليوم بقادة مجمع الفقه السني واكدت من جديد على استمرار مساهمة الولايات المتحدة في جهود تعافي المحافظات العراقية المحررة".

وأضافت "أن الولايات المتحدة تدعم الجهود المبذولة لضمان عراق شامل لجميع الطوائف الدينية".

من جانبه قال عضو الهيئة العليا للمجمع الفقهي عبد الستار عبد الجبار، إن العراق يعاني من تحديات جسيمة ما زالت تهدد الامن والاستقرار مع انتهاكات لسيادته وحقوق الانسان.

وأضاف أنه "يدعو الدول المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية الى المساهمة في تقديم مشاريع كبرى لتطوير العراق على المستوى الخدمي والصحي والاقتصادي".

وكانت ألينا رومانوسكي قد قدمت أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية برهم صالح ووزير الخارجية فؤاد حسين في الثاني من حزيران 2022، والتقت لاحقاً برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمناقشة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والعراق.

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