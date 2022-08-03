زيارة نانسي بيلوسي لتايوان تثير غضب الصين وبكين تتوعد بعمليات عسكرية "محددة"

أربيل (كوردستان 24)- وصلت مساء الثلاثاء رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان رغم التحذيرات الصينية، وذلك وسط تصاعد التوتر، واستياء من قبل بكين التي توعدت بعمليات عسكرية محددة.

وأظهرت صور مباشرة وصولها إلى مطار سونغشان في تايبيه بطائرة عسكرية، وكان في استقبالها وزير الخارجية التايواني جوزيف وو. فيما أفاد التلفزيون الصيني أن مقاتلات من طراز"سو 35" عبرت مضيق تايوان قبل وصول بيلوسي بقليل.

واستنكرت بكين التصرفات الأمريكية "الخطيرة للغاية" وقالت في بيان إن واشنطن تعمل على تفريغ مبدأ "صين واحدة"، وتوعدت بشن عمليات عسكرية "محددة الهدف". في حين أكدت بيلوسي أن زيارتها تظهر التزام واشنطن القوي حيال الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وحلت نانسي بيلوسي مساء الثلاثاء بتايوان بعد أيام من تصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن ترجيح زيارتها تايبيه.

وأظهرت صور مباشرة بيلوسي (82 عاما)، المسافرة على متن طائرة عسكرية أمريكية، تصل إلى مطار سونغشان في تايبيه، فيما يستقبلها وزير الخارجية التايواني جوزيف وو.

وكان التلفزيون الرسمي الصيني قد أفاد مساء الثلاثاء بأن مقاتلات صينية عبرت مضيق تايوان، قبل وقت قصير من وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

وأفادت قناة "سي جي تي إن" CGTN التلفزيونية الرسمية أن "مقاتلات صينية من طراز سو35 تعبر مضيق تايوان"، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى. في حين ذكرت تايوان أن أكثر من 20 طائرة عسكرية صينية دخلت المجال الجوي لتايوان يوم زيارة بيلوسي .

ونددت الصين بالتصرفات الأمريكية "الخطيرة جدا" في تايوان بعد وصول بيلوسي إلى الجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان عقب هبوط طائرة بيلوسي في تايوان إن "الولايات المتحدة... تعمل باستمرار على تشويه وإخفاء وتفريغ مبدأ "صين واحدة"، مضيفة "هذه الخطوات، مثل اللعب بالنار، بالغة الخطورة. ومن يلعبون بالنار سيهلكون بها".

كما توعدت بكين بشن "أعمال عسكرية محددة الهدف" ردا على الزيارة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تسيان في بيان استنكر فيه الزيارة إن "جيش التحرير الشعبي الصيني في حالة تأهب قصوى وسيشن عمليات عسكرية محددة الهدف للرد على ذلك، وللدفاع بحزم عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وإحباط التدخل الخارجي ومحاولات "استقلال تايوان" الانفصالية".