سیاسة

الأمم المتحدة: مسؤولية الجميع العمل على إنهاء محنة الإيزيديين وتنفيذ اتفاق سنجار

author_image سوار أحمد
کوردستان الأمم المتحدة الإيزيديين داعش سنجار

أربيل (كوردستان 24)- أكدت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، على أن من مسؤولية الجميع، العمل على إنهاء محنة الإيزيديين، وتنفيذ اتفاق سنجار، وذلك في الذكرى الثامنة للفاجعة التي حلت بمنطقة سنجار، على يد تنظيم داعش المتشدد.

وقالت الأمم المتحدة في بيان، ان "آلاف الإيزيديين لم يعودوا بعد الى عائلاتهم وأحبائهم، وما يزال مكان وجودهم مجهولا".

واكد البيان على ضرورة تنفيذ اتفاق سنجار بدون تأخير، مشيرا الى أن هيكليات الحكم والأمن المستقرة أمر حيوي، وهو ما سيتيح أخيرا للنازحين العودة الى ديارهم، وتسريع جهود إعادة الإعمار، وتوفير الخدمات العامة.

وأشار البيان الى أن الأمم المتحدة ستواصل تعزيز المساءلة عن جرائم داعش ضد الإيزيديين، لتحقيق العدالة لجميع الذين عانوا من هذه الجرائم الشنيعة، ولتسير العدالة جنبا الى جنب مع السلام والتنمية.

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