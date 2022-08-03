سیاسة

حكومة إقليم كوردستان تخصص نحو مليار دينار لحل مشكلة شح المياه في كويسنجق

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قالت  وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء 3 آب أغسطس 2022، إنه تم تخصيص نحو مليار دينار لحل مشكلة الجفاف ونقص المياه في قضاء كويسنجق التابع لمحافظة أربيل.

‏وقالت الوزارة البلدية في بيان، "تمت الموافقة على إنفاق 999 مليون و821 ألف دينار و180 دينارا للتعامل مع الجفاف وحل مشكلة نقص المياه في منطقة كويسنجق والمناطق التي حولها".‏

ووافق مجلس وزراء الإقليم على صرف هذه الأموال من ميزانية وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان، والتي سيتم انفاقها بشكل تدريجي، وعلى مراحل.

ويقع قضاء كويسنجق على بعد 70 كيلو مترا الى الشرق من أربيل.

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