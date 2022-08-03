سیاسة

شاخوان عبدالله: أطالب الحكومة الاتحادية بتطبيق إتفاقية سنجار وتعويض أهلها

اننا نعتبرها جريمة وحشية نكراء ضد الإنسانية والمجتمع الايزيدي، وفصلاً مظلماً في تاريخ البشرية
author_image مظفر مزوري
شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب
شاخوان عبدالله نائب رئيس مجلس النواب
العراق الايزيديين فاجعة سنجار شاخوان عبدالله

أربيل (كوردستان 24)- طالب نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله اليوم، الحكومة الاتحادية بالإسراع في تطبيق اتفاقية سنجار وإعادة إعمارها وتعويض أهلها من أجل تحقيق الاستقرار وعودة النازحين منها الى ديارهم.

وقال نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله في بيان له اليوم "نستذكر الفاجعة الأليمة للابادة الجماعية التي تعرض لها أبناء شعبنا من الكورد الايزديين في سنجار، من تهجير وقتل وخطف معظمهم من النساء والأطفال على يد تنظيم داعش الإرهابي عام 2014".

وأشار البيان الى" اننا نعتبرها جريمة وحشية نكراء ضد الإنسانية والمجتمع الايزيدي، وفصلاً مظلماً في تاريخ البشرية".

وأضاف البيان "نطالب الحكومة الاتحادية بذل اقصى الجهود الممكنة والإسراع في إعادة إعمار سنجار وبخطوات عملية جادة، وتحقيق التجديد الكامل للحياة المدنية، والاعتراف بحقوق المجتمع الايزيدي وتطبيق اتفاقية سنجار من أجل تأمين الاستقرار وعودة أهلها الى ديارهم".

ودعا نائب رئيس مجلس النواب الى "تعويض ذوي الضحايا مادياً ومعنوياً، وضرورة تفعيل قانون الناجيات الايزديات، والكشف عن مصير المختطفين وعدم التهاون بهذا الملف".

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