سیاسة

الكاظمي للايزيديين: الإنصاف والعدالة لقضيتكم قدرٌ لا بد منه

نستذكر بأسى ولوعة الجريمة النكراء بحق أهلنا الأيزيديين العراقيين
author_image مظفر مزوري
مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية
مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة العراقية
العراق مصطفى الكاظمي الايزيديين سنجار

أربيل (كوردستان 24)- استذكر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم جريمة تنظيم داعش ضد الايزيديين، مؤكداً ان الإنصاف والعدالة لقضيتهم قدرٌ لا بد منه.

وقال الكاظمي في تغريدة له اليوم "نستذكر بأسى ولوعة الجريمة النكراء بحق أهلنا الأيزيديين العراقيين".

وأضاف "إن الإنصاف والعدالة لقضيتكم قدرٌ لا بد منه، فوجودكم الراسخ على أرض العراق الطيبة لا يمكن التنازل عنه".

وأشار الى أن حضور الايزيديين قلبٌ نابض بالتآخي والألفة مع إخوتهم من بقية أطياف الشعب العراقي.

 

 

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