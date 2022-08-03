رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة تزامناً مع بدء موسم العمرة

أربيل (كوردستان 24)- رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحواجز الوقائية حول الكعبة، تزامناً مع بدء موسم العمرة.

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس اليوم، "تم رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة، وان هذا الاجراء جاء تسهيلاً على المعتمرين في أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصاً مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي تزامناً مع موسم العمرة".

وبين أن الرئاسة تعمل مع جميع القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة السعودية.