سیاسة

رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة تزامناً مع بدء موسم العمرة

هذا الاجراء جاء تسهيلاً على المعتمرين في أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة
author_image مظفر مزوري
الشرق الاوسط مكة المكرمة الاجراءات الوقائية الحرم المكي

أربيل (كوردستان 24)- رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الحواجز الوقائية حول الكعبة، تزامناً مع بدء موسم العمرة.

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ عبدالرحمن السديس اليوم، "تم رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة، وان هذا الاجراء جاء تسهيلاً على المعتمرين في أداء مناسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية آمنة ومطمئنة، خصوصاً مع الكثافة التي بدأ يشهدها الحرم المكي تزامناً مع موسم العمرة".

وبين أن الرئاسة تعمل مع جميع القطاعات العاملة في المسجد الحرام لاستقبال المعتمرين وتسخير الخدمات لهم وفق التطلعات الكريمة من القيادة السعودية.

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