"أجواء لاهبة" تعطل الدوام بمحافظات عدة في العراق

أربيل (كوردستان 24)- قررت محافظات عراقية عدة تعطيل الدوام الرسمي في مؤسساتها يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية العراقية أن ترتفع درجات الحرارة بما يجعل "الأجواء لاهبة" في معظم مدن البلاد بتأثير موجة حارة تستمر أياماً.

ومن المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 50 مئوية في بعض المناطق.

وبالإضافة إلى بغداد، قررت محافظات البصرة وواسط وبابل وديالى والنجف والديوانية والمثنى ونينوى وصلاح الدين تعطيل الدوام في مؤسساتها الحكومية.

ويُرجح أن تتخذ محافظات أخرى قراراً مماثلاً.

وتستثني العطلة طلبة السادس الإعدادي الذين يؤدون الامتحانات الوزارية العامة.