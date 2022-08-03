سیاسة

الصدر يدعو لانتخابات مبكرة ويطالب أنصاره بمواصلة الاعتصام

أشار إلى أن "الثورة" أطلقها الصدريون وهم "جزء من الشعب والوطن"
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مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
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أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في خطاب وجهه إلى العراقيين اليوم الأربعاء لإجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي.

وهذا أول خطاب للصدر منذ أن اقتحم أنصاره البرلمان العراقي وأعلنوا اعتصاماً مفتوحاً رفضاً لترشيح محمد السوداني، عن الإطار التنسيقي، لرئاسة الوزراء.

وقال الصدر في خطابه الذي بثه التلفزيون "لا يوهمونكم بأن الثورة صراع على السلطة"، مشيراً إلى أنه لم يقرر بعد الخوض في الانتخابات المقبلة.

وقال إنه لم ولن أرضى بإراقة الدماء أبداً، كذلك حّمل "الدعاوى الكيدية" عملية تشكيل حكومة الأغلبية، كما بيّن أن الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية.

وفي إشارة إلى الإطار التنسيقي، قال الصدر "لا فائدة ترتجى من الحوار معهم".

وأشار إلى أن "الثورة" أطلقها الصدريون وهم "جزء من الشعب والوطن"، وأبدى استعداده "للشهادة" من أجل مسيرة الإصلاح في العراق.

وحث الصدر أنصاره على الاستمرار في اعتصامهم حتى تلبية مطالبهم.

ومن المرجح أن يؤدي خطاب إلى إطالة أمد الجمود السياسي الذي أبقى العراق بدون حكومة منتخبة منذ ما يقرب من عشرة أشهر.

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