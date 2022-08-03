سیاسة

المالكي يرد ضمنياً على الصدر: حسم الخلافات يبدأ بالعودة إلى الدستور

يرفض الصدر ترشيح السوداني، إلا أن المالكي، وهو قيادي في الإطار التنسيقي لا يزال متمسكاً به
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نوري المالكي
نوري المالكي
العراق العراق الصدر

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الأربعاء إن حسم الخلافات مع التيّار الصدري يبدأ بالعودة إلى الدستور.

وكتب المالكي هذه التغريدة بعد قليل من خطاب ألقاه خصمه مقتدى الصدر دعا فيه إلى إجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية غير محددة.

وقال المالكي إن "الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور الى نصابها الصحيح تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية".

واقتحم آلاف من أتباع الصدر المنطقة الخضراء في بغداد واعتصموا داخل مبنى البرلمان لمنع معارضيه في الإطار التنسيقي من تشكيل حكومة.

وأشعل الإطار التنسيقي شرارة احتجاجات الصدريين بعد أن رشح الوزير السابق والنائب الحالي محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء.

ويرفض الصدر ترشيح السوداني، إلا أن المالكي، وهو قيادي في الإطار التنسيقي لا يزال متمسكاً به.

وحث الصدر في خطاب وجهه عبر التلفزيون أتباعه على البقاء في اعتصامهم داخل المنطقة الخضراء لحين تحقيق مطالبهم بإجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان.

ولا يبدو لغاية الآن أن الصدر والمالكي مستعدان للتراجع قيد أنملة في المواجهة المستمرة منذ عشرة أشهر والتي بدأت عندما حقق الصدريون انتصاراً في انتخابات تشرين الأول أكتوبر الماضي، وسعى بعدها لتشكيل حكومة وفقا لشروطه، بيد أن خصومه عرقلوا مساعيه.

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