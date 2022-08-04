الخنجر مرحبا بخطاب الصدر: ندعم جهود إنقاذ العراق ومعالجة حالة الجمود السياسي

أربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس تحالف السيادة في العراق خميس الخنجر، دعمه لمضامين خطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بشأن انتخابات مبكرة وفق معايير جديدة وقوانين عادلة تسمح بمنافسة حقيقية، حسب تعبيره.

وقال الخنجر على حسابه في موقع تويتر أن تحالفه يدعم جهود إنقاذ العراق ومعالجة حالة الجمود السياسي التي عطّلت الدولة ومصالح الشعب، وفق ما جاء في التغريدة.

واضاف "نعلن دعمنا لمضامين خطاب السيد مقتدى الصدر نحو انتخابات مبكرة، ووفق معايير جديدة وماكنة وقوانين عادلة تسمح بمنافسة حقيقية".

وكان الصدر قد طالب المعتصمين في كلمة له أمس الأربعاء، بالاستمرار في اعتصامهم إلى حين تحقيق مطالبهم السياسية.

ودعا زعيم التيار الصدري إلى إجراء انتخابات مبكرة، موضحا أنه لم يقرر خوض الانتخابات الجديدة من عدمه، قائلا إنه ليس "طالب سلطة، وليست عندي مغانم شخصية ولكنني أطلب الإصلاح".

وانتقد الصدر الطبقة السياسية الحاكمة في العراق، معتبرا أن "الشعب العراقي سئم الطبقة الحاكمة برمتها"، مضيفا أنه "لن يكون للوجوه القديمة وجود من خلال عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان".

وتتواصل في العراق لليوم السادس على التوالي اعتصامات أنصار التيار الصدري داخل البرلمان العراقي، احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة الجديدة محمد شياع السوداني.