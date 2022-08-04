سیاسة

بريطانيا: نواصل دعم البيشمركة وداعش لا يزال "خطرا جديا"

author_image سوار أحمد
کوردستان البيشمركة داعش بريطانيا

أربيل (كوردستان 24)- اكدت المملكة المتحدة يوم الأربعاء، أنها ستواصل دعم القوات العراقية وقوات البيشمركة في الحرب ضد الإرهاب، مؤكدة أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة والعالم.

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية، جيمس هيبي، في بيان، ان وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير البيشمركة شورش زار بريطانيا وكان في استقباله وزير القوات المسلحة جيمس هيلي وكبير مستشاري الدفاع البريطانية للشرق الاوسط وشمال افريقيا المارشال سامي سمبسون ومدير شؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية البريطانية ستيفن هيكي وعدد من كبار الضباط.

وأفاد البيان ان الاجتماع بحث آخر التطورات في الحرب ضد الارهاب في العراق ومخاطر عودة ظهور التنظيم المتشدد.

وبحسب البيان فإن الجانبين كانا متوافقين في الرأي بأن داعش لا يزال يشكل خطرا جديا على العراق والمنطقة والعالم.

وأكد الوزير البريطاني على استمرار بلاده ضمن إطار التحالف الدولي ضد داعش، مؤكدا مواصلة الدعم من جانب المملكة المتحدة للعراق وإقليم كوردستان وقوات البيشمركة في مواجهة داعش.

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