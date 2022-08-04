"غازبروم": العقوبات الغربية مسؤولة عن ضعف شحنات الغاز إلى أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- قالت شركة "غازبروم" إن العقوبات الغربية جعلت تسليم توربين هام لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا مستحيلًا، في إشارة إلى استمرار أزمة الطاقة في القارة العجوز.

وقالت شركة الغاز الطبيعي الحكومية الروسية في بيان: "من الواضح أنه لا شيء على الإطلاق يقف في طريق نقل هذا التوربين إلى روسيا وتركيبه".

وتلقي روسيا باللوم على العقوبات الغربية في منع إعادة التوربين المصنع من جانب شركة "سيمنز" الألمانية، ما تسبب في خفض شحنات الغاز الطبيعي الروسية عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1".

وأضافت "غازبروم" أن العقوبات الكندية والأوروبية والبريطانية والتناقض بين الوضع الحالي والالتزامات التعاقدية لشركة "سيمنز" يعني عدم إمكانية تسليم التوربين.

وكانت "غاز بروم" قد خفضت تدفقات الغاز عبر خط "نورد ستريم 1" إلى 60 بالمئة من الطاقة القصوى في منتصف شهر يونيو الماضي، قبل أن تقلصها بشكل إضافي إلى 20 بالمئة في الأسبوع الماضي، مع استمرار النزاع حول تسليم التوربين.