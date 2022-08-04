سیاسة

الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يقرران العمل من أجل موقف موحد للقوى السياسية الكوردستانية

author_image مظفر مزوري
کوردستان بارزاني طالباني أربيل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم في أربيل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بحضور كل من فؤاد حسين وقوباد طالباني.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات النظر ومناقشة وتقييم الأوضاع الراهنة في العراق، وتوحيد وحدة الصف الكوردي.

وفي نهاية الاجتماع قرر الطرفان، العمل من أجل موقف موحد للقوى السياسية الكوردستانية في مواجهة التحديات التي تواجه العراق وإقليم كوردستان، واستمرار الاجتماعات بين الطرفين لهذا الغرض.

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