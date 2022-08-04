الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يقرران العمل من أجل موقف موحد للقوى السياسية الكوردستانية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني اليوم في أربيل رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بحضور كل من فؤاد حسين وقوباد طالباني.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات النظر ومناقشة وتقييم الأوضاع الراهنة في العراق، وتوحيد وحدة الصف الكوردي.

وفي نهاية الاجتماع قرر الطرفان، العمل من أجل موقف موحد للقوى السياسية الكوردستانية في مواجهة التحديات التي تواجه العراق وإقليم كوردستان، واستمرار الاجتماعات بين الطرفين لهذا الغرض.