ستولتنبرغ: دعم حلف الناتو لاوكرانيا مسؤولية أخلاقية

أربيل (كوردستان 24)- حذر الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ من إمكانية مهماجمة روسيا لدول الجوار إذا انتصرت في حربها ضد أوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في تصريح صحفي اليوم الخميس "ان دعم حلف الناتو لاوكرانيا مسؤولية أخلاقية، وان من مصلحة الناتو عدم نجاح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحقيق رغباته باوكرانيا".

وأضاف " إذا انتصرت روسيا في هذه الحرب، فإن بوتين سيتأكد من أن العنف ينجح ومن ثم يمكنه ان يصل الى دول الجوار".

وأشار الى "أن العالم يرى في تحقيق بوتين لمصالحه بالقوة العسكرية على أنها خطر للجميع".

وكانت روسيا قد أطلقت هجوماً على أوكرانيا في 24 شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ضد موسكو، واعترفت روسيا رسمياً بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الموالين لها "دولتين مستقلتين" عن أوكرانيا وسط رفض دولي.