العامري يستقبل بلاسخارت ويناقشان الوضع السياسي والقصف التركي

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري ومبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت الوضع السياسي في العراق والتوصل الى حلول ترضي جميع الأطراف وملف القصف التركي.

وقال مكتب هادي العامري في بيان له اليوم الخميس "ان رئيس تحالف الفتح استقبل في مكتبه مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، وجرى في اللقاء بحث اخر مستجدات الوضع السياسي وسبل معالجة الانسداد الحاصل".

وأشار البيان الى "ضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات للوصول الى نتائج واقعية مقبولة تعتمد الأطر الدستورية".

وأضاف البيان انه "تم مناقشة ملف القصف التركي والتجاوزات التي تحدث من قبل الاتراك على الحدود العراقية".

وأكدت بلاسخارت من جانبها على ضرورة استقرار الوضع السياسي في العراقي والوصول الى حلول مشتركة ترضي جميع الأطراف.