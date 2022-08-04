الحشد الشعبي: نلتزم بالمعايير الوطنية والمهنية التي تصب في خدمة العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الحشد الشعبي انها تثني على الخطاب الخطي المنصف لسماحة السيد مقتدى الصدر، موكدأ التزام هيئة الحشد الشعبي بالمعايير الوطنية والمهنية التي تصب في خدمة العراق.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها اليوم الخميس "تثني هيئة الحشد الشعبي على الخطاب الخطي المنصف لسماحة السيد مقتدى الصدر والموجه اليوم الخميس لمجاهدي الحشد الشعبي".

وأضاف البيان "يعاهد الحشد الشعبي قيادة وافراد الشعب العراقي والمرجعية الدينية على التزامه بالمعايير الوطنية والمهنية التي تصب في خدمة العراق".

وفي وقت سابق من اليوم نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على صفحته في موقع تويتر قائلاً ان الحشد الشعبي غير محسوبين على أي جهة سياسية، وهم من العراق والى العراق ولا يقبلون بالتبعية ولا بالولاء لغير المنقذ والمصلح من آل الرسول