سیاسة

الحشد الشعبي: نلتزم بالمعايير الوطنية والمهنية التي تصب في خدمة العراق

تثني هيئة الحشد الشعبي على الخطاب الخطي المنصف لسماحة السيد مقتدى الصدر والموجه اليوم الخميس لمجاهدي الحشد الشعبي
author_image مظفر مزوري
العراق مقتدى الصدر الحشد الشعبي الاطار التنسيقي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الحشد الشعبي انها تثني على الخطاب الخطي المنصف لسماحة السيد مقتدى الصدر، موكدأ التزام هيئة الحشد الشعبي بالمعايير الوطنية والمهنية التي تصب في خدمة العراق.

وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان لها اليوم الخميس "تثني هيئة الحشد الشعبي على الخطاب الخطي المنصف لسماحة السيد مقتدى الصدر والموجه اليوم الخميس لمجاهدي الحشد الشعبي".

وأضاف البيان "يعاهد الحشد الشعبي قيادة وافراد الشعب العراقي والمرجعية الدينية على التزامه بالمعايير الوطنية والمهنية التي تصب في خدمة العراق".

وفي وقت سابق من اليوم نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على صفحته في موقع تويتر قائلاً ان الحشد الشعبي غير محسوبين على أي جهة سياسية، وهم من العراق والى العراق ولا يقبلون بالتبعية ولا بالولاء لغير المنقذ والمصلح من آل الرسول

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف