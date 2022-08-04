سیاسة

الإطار التنسيقي: يبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب

الانتخابات المبكرة ستجرى بعد تحقيق الاجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الامنة لاجراءها
author_image مظفر مزوري
العراق الاطار التنسيقي الانتخابات المبكرة الدستور

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الاطار التنسيقي انه يدعم أي مسار دستوري لمعالجة الازمة السياسية ويبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب.

وقال الاطار التنسيقي في بيان له اليوم الخميس "يؤكد الاطار التنسيقي دعمه لأي مسار دستوري لمعالجة الازمات السياسية وتحقيق مصالح الشعب، بما في ذلك الانتخابات المبكرة".

وأضاف البيان "ان الانتخابات المبكرة ستجرى بعد تحقيق الاجماع الوطني حولها وتوفير الأجواء الامنة لاجراءها".

وأكد الاطار التنسيقي على "ان ما يسبق إجراءات الانتخابات المبكرة هو العمل على احترام المؤسسات الدستورية وعدم تعطيل عملها".

وشدد بيان الاطار انه "سيبقى سقفنا القانون والدستور ومصلحة الشعب".

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