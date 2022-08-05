اقتصاد

ثلاث سفن لنقل الحبوب تغادر أوكرانيا اليوم الجمعة

author_image سوار أحمد
العالم 3 سفن الحبوب اوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- غادرت ثلاث سفن لشحن الحبوب يوم الجمعة، من ميناءين أوكرانيين، فقد غادرت سفينة نافيستار من ميناء أوديسا، كما غادرت سفينتا روجين وبولارنت ميناء تشيرنومورسك بجنوب أوكرانيا، في حين نقلت فايننشال تايمز عن أراس كاشكا نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أن بلاده تدعو إلى توسيع اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ليشمل مواد أساسية أخرى.

وقد غادرت هذه السفن في إطار اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة وتركيا.

وبحسب مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يتولى الإشراف على تصدير الحبوب الأوكرانية يبلغ إجمالي حمولة السفن الثلاث 58 ألف طن من حبوب الذرة.

وستتجه السفن الثلاث إلى موانئ كاراسو في تركيا ورينغاسكيدي في أيرلندا وتيسبورت بالمملكة المتحدة، وفق بيان المركز.

ويسمح الاتفاق الذي وقّعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو/تموز بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف شحنات الحبوب الأوكرانية -المتوقفة منذ بداية الحرب- إلى الأسواق العالمية.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف