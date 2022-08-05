ثلاث سفن لنقل الحبوب تغادر أوكرانيا اليوم الجمعة

أربيل (كوردستان 24)- غادرت ثلاث سفن لشحن الحبوب يوم الجمعة، من ميناءين أوكرانيين، فقد غادرت سفينة نافيستار من ميناء أوديسا، كما غادرت سفينتا روجين وبولارنت ميناء تشيرنومورسك بجنوب أوكرانيا، في حين نقلت فايننشال تايمز عن أراس كاشكا نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أن بلاده تدعو إلى توسيع اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ليشمل مواد أساسية أخرى.

وقد غادرت هذه السفن في إطار اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة وتركيا.

وبحسب مركز التنسيق المشترك في إسطنبول الذي يتولى الإشراف على تصدير الحبوب الأوكرانية يبلغ إجمالي حمولة السفن الثلاث 58 ألف طن من حبوب الذرة.

وستتجه السفن الثلاث إلى موانئ كاراسو في تركيا ورينغاسكيدي في أيرلندا وتيسبورت بالمملكة المتحدة، وفق بيان المركز.

ويسمح الاتفاق الذي وقّعته روسيا وأوكرانيا في 22 يوليو/تموز بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، باستئناف شحنات الحبوب الأوكرانية -المتوقفة منذ بداية الحرب- إلى الأسواق العالمية.