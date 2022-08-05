استعدادات "صلاة الجمعة الموحدة" مستمرة وإجراءات امنية مشددة في بغداد

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24 ان الاستعدادات جارية على قدم وساق قبيل صلاة الجمعة الموحدة، التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في العاصمة بغداد.

ودعا الصدر الى صلاة موحدة في ساحات الاحتفالات الكبرى، وتم فرض إجراءات أمنية مشددة على ساحة التحرير ومحيطها، إضافة إلى الشوارع المؤدية إلى المنطقة الخضراء.

وقال مراسلنا ان حشودا غفيرة من انصار الصدر، يتوجهون منذ الصباح الباكر إلى ساحة التحرير، استعداداً لدخول الخضراء، وإقامة صلاة الجمعة في ساحة الاحتفالات".

واكدت اللجنة المركزية لـ"‍ثورة عاشوراء"، إنهاء الاستعدادات كافة لإقامة صلاة الجمعة الموحدة، وذلك بعد جولات ميدانية عدة أجرتها في ساحة الاحتفالات.